Keçiören Belediyesi evlere ücretsiz servis hizmeti sunan market ve bakkalları belirledi - Son Dakika

Keçiören Belediyesince, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evlere ücretsiz servis yapan market ve bakkallar belirlendi.

Belediyen yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, özellikle 60 yaş üstü vatandaşlara evlerinde kaldıkları süre boyunca hızlı alışveriş imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gönüllülük esasına göre evlere servis yapan ve yapmaya hazır olan market ve bakkalların listesini belediyenin internet sitesine koyduklarını aktaran Altınok, daha hızlı alışveriş hizmeti için "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi"nin de bu süreçte çalıştığını hatırlattı.

Sosyal dayanışmanın Türk kültürünün bir parçası olduğuna dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"60 yaş üstü vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşılayarak bu zor günleri el ele aşmanın gayreti içerisindeyiz. Pazar yerleri işgaliye bedellerini de 2 ay erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk. Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de 'Haydi Keçiören Balkonlara' sloganıyla nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz.

'Kitap Çağır' sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamda kitap talep etme imkanı sağladık. Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımız gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz."