Keçiören Belediyesi farkındalık için mavi aydınlatma! - Son Dakika

Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak görülen ve her geçen gün artan diyabet vakasına karşı erken teşhisin önemli olduğunu bu sayede hastalığın daha kolay tedavi edilebildiğini söyledi.

Diyabetin ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğuna da vurgu yapan Altınok, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında ilçemizde diyabete karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Diyabeti simgeleyen mavi ışıkla da Su ve gül Meydanı'mızı renklendirdik. Dünyada 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığını biliyoruz. Diyabetle mücadelede düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamları oldukça önemli. Keçiören Belediyesi olarak ilçemizdeki park ve spor alanlarımızın sayısını artırarak sağlıklı bir toplumun inşası için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. ?