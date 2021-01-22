Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde ilk doz aşılar yapıldı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde çalışan personel ve burada kalan yaşlılar Kovid-19 aşılama çalışmasının birinci aşamasının ikinci adımı kapsamında ilk doz aşılarını oldular." bilgisini paylaştı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediyenin huzurevindeki yaşlıların ve huzurevi personelinin ilk doz aşıları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kovid-19 salgını başlar başlamaz huzurevinde sosyal izolasyon tedbirlerini ivedilikle aldıklarını ve 14 günlük sabit vardiya sistemine geçtiklerini aktardı.

Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek yemekleri odalara servis etme uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören Belediyesi huzurevinde çalışan personel ve burada kalan yaşlılar Kovid-19 aşılama çalışmasının birinci aşamasının ikinci adımı kapsamında ilk doz aşılarını oldular. Aldığımız sıkı önlemler sayesinde şimdiye kadar huzurevinden kaynaklı herhangi bir Kovid-19 vakası yaşanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan normalleşme açıklamasına kadar sosyal izolasyon uygulamasına devam edeceğiz. Aşılama ile birlikte Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan yaşlılarımızın pandemiyi sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlayacağız. Aşılama çalışması koronavirüsle mücadelede en önemli silah."

Altınok, salgın tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Aşılama çalışmaları başlamış olsa da normal yaşama dönüşün hızlanması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Altınok, "İlk etapta risk grubunda olan yaşlılarımızın aşılanmaya başlamış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Aşı tedarikinde ve yerli aşı üretim çalışmalarında önemli yol kat eden Sağlık Bakanlığımıza ve bakanımız Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.