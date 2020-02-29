Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi

6 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmete açtıkları Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmete açtıkları Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Altınok yazılı açıklamasında, vatandaşlara çeşitli meslek alanlarında iş imkanları bulmaya devam ettiklerini belirtti.

İş arayan vatandaşların istihdam edilmesi için işverenlerle görüştüğünü aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkanı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadır."

4 ayda 6 bin 831 kişinin iş bulmak amacıyla başvuruda bulunduğu Kariyer Ofisi, vatandaşlar için çeşitli meslek dallarına ait mülakatlar hazırlıyor.

Kariyer Ofisi'ne, "kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor.

Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
TESK Başkanı'ndan doğal gazda ÖTV önerisi: Kaldırılmalı ya da yüzde 1'e indirilmeli Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]