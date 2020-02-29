Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişi istihdam edildi - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmete açtıkları Kariyer Ofisi aracılığıyla 161 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Altınok yazılı açıklamasında, vatandaşlara çeşitli meslek alanlarında iş imkanları bulmaya devam ettiklerini belirtti.

İş arayan vatandaşların istihdam edilmesi için işverenlerle görüştüğünü aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkanı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadır."

4 ayda 6 bin 831 kişinin iş bulmak amacıyla başvuruda bulunduğu Kariyer Ofisi, vatandaşlar için çeşitli meslek dallarına ait mülakatlar hazırlıyor.

Kariyer Ofisi'ne, "kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor.