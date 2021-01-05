Keçiören Belediyesi'nce yapılan kapalı otoparkta sona yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda inşası tamamlanan kapalı otoparkın çevre düzenleme çalışmasına geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkın açılışı için finale yaklaşıldığını bildirdi.

Altınok, "Kalaba Kent Meydanı'na yaptığımız otoparkımız, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla önemli bir rant noktasına kamu yararı gözetilerek inşa edilen bir eserdir. Otoparkımızın büyük kısmını tamamladık, şu anda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üstü süs havuzu olan otoparkın trafiği büyük oranda rahatlatacağını, aynı zamanda burada su, ışık ve ses gösterileri düzenleneceğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız, 3 katlı olup 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğumu hafifletecek. Elektronik 'dolu-boş' sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak."