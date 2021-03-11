Keçiören Belediyesi'nde çöp yok, atık var - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte faaliyete başlayan personel yemekhanesindeki cam, plastik ve kağıt atıklar ayrı ayrı toplanırken, yemek atıklarının bir kısmı da Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki canlıların beslenmesi için kullanılıyor. Atıkların bir kısmı da kompost makinesiyle gübreye dönüştürülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediye iç hizmetlerimizde hayata geçirdiğimiz sıfır atık çalışmaları kapsamında personel yemekhanesi ve hizmet birimlerimizdeki çöp kutularını kaldırdık. Yemekhanemizde atıkların yerinde ayrıştırılması yöntemini yeniden uygulamaya başladık. Artık Keçiören Belediyesi'ne çöp kamyonu girmiyor. Cam, plastik ve kağıt atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyoruz "dedi.

"Personelimizi geri dönüşüme teşvik ediyoruz"

Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdıklarını ve belli bir sistematiğe oturttuklarını söyleyen Başkan Altınok, "Personelimizi geri dönüşüme teşvik ediyoruz. İş yerinde uyguladıkları ayrıştırmayı evlerinde de yapmaları konusunda belli aralıklarla bilgilendirme yapıyoruz. Şu anda belediyemizde çöp yok, geri dönüştürülebilir atık var. Geri dönüşüm atık kutularını da görevlilerimiz gün içerisinde düzenli olarak kontrol edip gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA