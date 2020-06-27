Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıbeyler Göleti ve çevresinde yürütülen atık ve çöp toplama çalışması kapsamında 4 saatte 2,5 ton çöp topladı.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıbeyler Göleti ve çevresinde yürütülen atık ve çöp toplama çalışması kapsamında 4 saatte 2,5 ton çöp topladı.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki Sarıbeyler Göleti ve çevresinde atık ve çöp toplama çalışması gerçekleştirdi.

Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık, 4 saatlik çalışmanın ardından araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü. Ekipler, 4 saatlik sürede 2,5 ton çöp topladı.

"Yeşil bir gelecek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıbeyler (Lezgi) Göleti ve çevresinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğiyle 2,5 ton çöpün toplandığının bilgisini verdi.

Doğayı koruma ve ağaçlandırma seferberliğine yönelik sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için birçok proje geliştirdiklerini aktaran Altınok, şu açıklamalarda bulundu:

"Fidan dağıtım, ağaçlandırma ve çevre temizliği seferberliğiyle vatandaşımızı da bu sorumluluğun içerisine dahil ettik. Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. 'Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler' anlayışıyla çalışmalıyız."

Başkan Altınok, Keçiören'de sokakları ağaçlandırmaya başladıklarını kaydederek, "İnsanımız balkonundan yeşile bakacak, kuş sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarıbeyler, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:11 Kaynak: AA

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