Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü - Son Dakika Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü

6 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Instagram hesabından paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu.

Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Instagram hesabından paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklama ile hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de ödül duyurusu yapan Başkan Altıonok, "Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV), 'Cennet annelerin ayağının altındadır.' buyuruyor. Anamız, babamız varsa onların duası ve Allah'ın rızası cennetin kapılarını açan veya cennetin kapılarını kapatan bir maneviyata sahiptir." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören'de her yıl canlı çiçek dağıtım etkinliği ve konserlerle kutlanan Anneler Günü için bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Instagram'da kurumsal sosyal medya hesabını (keciorenbelediyesi06) devreye soktuklarını bildirdi.

Vatandaşların, mesajlarını ulaştırabilmeleri için 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nden 4 gün önce paylaşılan gönderiye yorum yapmaları gerektiğini belirten Altınok, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin Keçiören Belediyesi Edebiyat Jürisi tarafından seçileceğini ve bu kişilere hediye verileceğini aktardı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu'dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah'tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Turgut Altınok, Anneler Günü, Instagram, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:36 Kaynak: AA


Son Dakika

Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,12 seviyesinden işlem görüyor Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor         
14:24
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 18:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]