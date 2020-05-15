Keçiören Belediyesi'nden Beypazarı'na yardım kolisi desteği - Son Dakika

Belediyeler arası yardımlaşmanın daha da arttığı bu günlerde Keçiören Belediyesi de Beypazarı'na yardım kolisi desteği sağladığı bildirildi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Beypazarı'nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından teslim alınan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Bu mübarek ramazan ayında böylesine güzel bir dayanışma örneği sergileyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Keçiören Belediyesi'ne çok teşekkür ettiğini söyledi

Gelen gıda kolilerinin ekipler aracılığıyla kısa zaman içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını belirten Kaplan, "Belediye olarak her zaman sosyal belediyeciliğe önem verdik. Bu anlamda da belediyeler arası diyaloğun ve içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla daha da bir anlam kazanmıştır. Bunun en güzel örneğini de Keçiören Belediyesi, ilçede yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere yardım kolisi göndermiş ve bunu kısa süre içinde bu kişilere ulaştıracağız." dedi.