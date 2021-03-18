Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri

18.03.2021 12:08
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri, System.String[]

Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla 'Çanakkale Geçilmez' adlı konser düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla 'Çanakkale Geçilmez' adlı konser düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konser, maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak gerçekleştirildi. Konser öncesi konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu vatan sokakta bulunmuş bir vatan değildir. Bu vatan sosyal medyayla alınmış bir vatan da değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz ve kutsal bir vatan coğrafyamız var. Bu vatanı bize bırakan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Partiler gelir gider baki olan devletimizdir"

Başkan Altınok, "Türkiye bugün kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumundadır. Bize düşman olanların rahatsızlıkları buradan geliyor. Bize emanet edilen bu cennet vatana sahip çıkacağız. Kişiler gelir gider, partiler gelir gider ama baki olan ve olacak olan devletimizdir, milletimizdir, ülkemizin geleceğidir. Fotoğrafa buradan bakmak lazım. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları Göktürkler'den, Oğuzlar'dan, Ergenekon'dan, Tanrı Dağları'ndan aşıp gelerek vatan yapan, yurt kılan bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Yeniden küllerinden bir devlet doğuyor"

Başkan Altınok, Türk milletinin yedi düvele karşı savaşarak küllerinden doğan bir millet olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de yeniden küllerinden bir devlet doğuyor, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti devleti doğuyor. Şunu söyleyeyim; biz farkında değiliz ama yabancılar bizim gücümüzün ve bulunduğumuz coğrafyanın değerinin farkındalar. Tarihimizi, köklerimizi, coğrafyamızı daha iyi biliyorlar. Bugün dünyadaki savaşın şekli değişti. Yeni oyunlar, yeni senaryolar sahneye kondu. Suriye ve Irak yanıyor. Her gün Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor. Yeni oyun bu, yeni senaryo bu. Hem silah satıyorlar hem silahlarını deniyorlar hem de mazlumların vatanlarını ellerinden alıyorlar. Irak'ta Arap, Sünni ve Şia var. Ama Müslümanlığın ölçüsü, Kur'an, ayet, hadis ve sünnettir. Müslüman Müslümanın camisini bombalıyor. Vatanımıza sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Cennet parçası bir vatanımız var."

"Cumhurbaşkanımız dik duruyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceği için taviz vermeden Avrupa, Amerika ve diğer devletlere karşı dik bir duruş sergilediğini de vurgulayan Altınok, "Partiniz ayrı olabilir, düşünceniz ayrı olabilir, görüşleriniz ayrı olabilir ama ne diyor Atatürk, 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' Şu an yine Türkiye birçok cephede savaşıyor. Aslında daha geniş bir cephede savaşıyor. Şimdi biz Suriye'ye gireceğiz diyoruz, giremezsiniz diyorlar. Irak'ta her gün saldırı oluyor. Orası hain PKK'nın eğitim merkezi olmuş. Yani komşumuz PKK olmuş. Akdeniz'de petrol arayamazsınız diyorlar bize. Ama İsrail de, Amerika da, Fransa da, İngiltere de, Çin de, Rusya da arıyor. Oyunlara gelmememiz lazım. Türkiye kabuğunu her geçen gün kıran bir ülke durumuna geldi. 'Emredersiniz' diyen bir ülke yok. Eskiden İngiltere başbakanı, Hollanda başbakanı geldiğinde yer yerinden oynardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Niye yok? Artık o ezilmişlik yok. Libya'da ne işin var diyorlar. İyi de Fransa'nın dünyanın kaç ülkesinde askeri var. Amerika'nın dünyanın kaç ülkesinde askeri var. Büyük devletsen bu olacak. Eğer büyük devlet olacaksan dünyanın her yerinde askerin olacak. Ama şükür ki savaş gemimizi de yapıyoruz. S-400'ler sadece Cumhurbaşkanımıza lazım değil, bütün milletimize lazım. Sopa gösterenlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Azerin, Emine Koç, Nurullah Akçayır, Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın sahne aldı. Video gösterimi eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendiren sanatçılara vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Altınok programın sonunda "Ölürüm Türkiye'm" türküsünü sanatçılarla ve saz ekibiyle birlikte seslendirdi. Daha sonra ise onlara çiçek ve hediye takdiminde bulundu.? - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri
Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden 'Çanakkale Geçilmez' konseri - Son Dakika


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