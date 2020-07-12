Keçiören Belediyesi'nden Hacıkadın Deresi'nde kentsel gelişim çalışması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'deki kentsel gelişim çalışmalarının Hacıkadın Deresi'nde tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği 1994 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla modern Keçiören'in mimarı olan Altınok, ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için sokak sokak gezerek metruk yapıların yıkımı için talimatlar veriyor.

Bu kapsamda Keçiören Hacıkadın Deresi bölgesinde çalışma yürüten Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, onlarca gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.



"Tarihimize sahip çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğup büyüdüğü Keçiören'in hizmetkarı olduğunu belirterek, "Şehir, medeniyet demektir. Şehrimizi inşa ederken tarihimize ve özümüze ait olan değerleri kentimizde yaygınlaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilir bir kentsel gelişim için Keçiören'de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden yüzlerce gecekondunun yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:



"Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir. Biz de şehrimizde yıkılması gereken metruk yapıları tespit ediyoruz. Kimi zaman da vatandaşlarımız bölgelerinde bulunan metruk yapıları bizlere ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu yapılardan Keçiören'i kurtarıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile kentsel dönüşüm projelerimizi ve ilçemizde hangi bölgeleri öncelikli olarak bu proje kapsamına dahil edeceğimizi görüştük. Böylece ilçemizin birçok noktasında kentsel gelişim çalışmalarımızı başlattık."