Keçiören Belediyesi'nden "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı

Keçiören Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenleyerek "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi'nden

Keçiören Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenleyerek "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AB'nin sürdürülebilir alternatif ulaşım politikalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül'ü kapsayan günler, Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kabul ediliyor.

Keçiören Belediyesi de bu kapsamda Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin katılımıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte, hareketin sağlık için önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Her gün en az bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapan insan hastaneye gitme ihtiyacı duymaz. En iyi antibiyotik spordur. Hareket olan yerde bereket olur. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için, kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemlidir. Bugünü bir başlangıç kabul edelim ve her gün bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Spor yapan zinde ve dayanıklı olur."

Tüm vatandaşları egzersiz ve spor yapmaya davet eden Altınok, Türkiye'nin en büyük gider kalemlerinden birinin SGK giderleri olduğunu belirtti.

Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri sosyal güvenlik açığıdır. Devletimiz, toplanan primlerden hariç yılda 100 milyardan fazla SGK'ya bütçe ayırıyor. Eğer sağlığımıza dikkat edersek SGK giderleri azalır veya ödenen primlerle aynı seviyeye gelir. Hastalıkların en önemli nedenleri stres ve hareketsizlik. Spor yaptığınız zaman stresinizi de atarsınız, sağlığınızı da korumuş olursunuz. Biz de spor için bu yıl 50 milyon TL'lik spor yatırımı yapıyoruz. Sağlıklı bir toplumun temellerini atıyoruz."

Keçiören, Bisiklet, Avrupa, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden 'hareketsiz kalma, sağlıklı kal' mesajı - Son Dakika Ekonomi

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