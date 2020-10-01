Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti

Keçiören Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen Kitap Çağır hizmeti Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti, System.String[]

Keçiören Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen Kitap Çağır hizmeti Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesi üzerinden yönetilen Kitap Çağır uygulaması ile birçok yaş grubundan vatandaşın kitap talebini karşıladı.

Özellikle 20 yaş altı çocuklara ve gençlere istedikleri kitapları ulaştırmada büyük bir başarı gösteren Kitap Çağır uygulaması, Avrupa Konseyi Kongresi İnsan Hakları Sözcüsü Herald Bergmann tarafından hazırlanan İnsan Hakları El Kitabı içerisinde iyi uygulama örneği olarak yer aldı.

Avrupa Konseyi Kongresi İzleme Komitesi üyelerinin onayına sunulan el kitabında, şunlar belirtildi:

"Keçiören Belediyesi, Kitap Çağır Projesi ile birlikte internet sitesi üzerinden vatandaşların kitap talep etmelerine imkan veriyor. Vatandaşlar Fatih Kütüphanesi içerisinde bulunan 40 bin kitap arasından istedikleri kitaplara ulaşıyorlar. Talep edilen kitaplar dezenfekte edilen poşetlere konularak 48 saat içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor."

Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden Kitap Çağır 'https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html linkini tıklayan vatandaşlar sisteme giriş yaparak öncelikle Fatih Kütüphanesi'nde kitap sorgulaması yaptı.

İstenen kitap kütüphanede mevcut ise Fatih Kütüphanesi'nden vatandaşa onay bilgilendirme maili gönderildi.

Eğer istenen kitap ödünç verilmiş ya da kütüphanede yok ise vatandaş telefonla aranarak veya yine mail gönderilerek bilgilendirildi.

Talep edilen kitaplar temas edilmeden ve ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilerek poşetlenip ve özel ekipler tarafından 48 saat içerisinde vatandaşın adresine ulaştırıldı.

Kitap teslim tutanağına ödünç verilme süresi ve ne zaman geri alınacağı yazılarak tekrar evlerden toplandı. Toplanan kitaplar dezenfekte edilerek yeniden talep edilmeye hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde gündeme gelen ve 'İnsan Hakları El Kitabı' adlı çalışmada iyi uygulama örneği olarak gösterilen Kitap Çağır hizmetimiz gurur kaynağımız oldu. Uluslararası platformlarda örnek olarak değer gören hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi, Keçiören, Fatih, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz         
18:08
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
16:46
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei