Keçiören Belediyesi'nden normalleşme sürecine psikososyal destek

Keçiören Belediyesi, salgın önlemleri kapsamında ayrın başlayacak yeni dönemde toplumsal ve bireysel ruh sağlığının korunması için Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi'yle vatandaşın yanında olacak.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez, yeni dönemde, talepte bulunan vatandaşlara uzmanlar tarafından psikolojik destek sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaklaşık 35 gün önce çalışmalarına başlayan, haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde yüz yüze hizmet veren merkezin bugüne kadar 208 kişiye telefonla, 27 kişiye ise yüz yüze destek verdiğini bildirdi.

Koronavirüs günlerinde ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayan merkezin, yarından itibaren normalleşme sürecinde de yeni normal düzene insanları adapte etmek için çalışacağını aktaran Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimizde vatandaşımıza 7 farklı alanda destek veriyoruz. Aile içi iletişim desteği başta olmak üzere çocuklarda öfke problemi, ebeveyn stilleri, çocuklarda gece korkusu, anne-baba ayrılığı, engelli çocuk desteği, yaş krizleri, dikkat eksikliği, ebeveyn vefatı ve kardeş kıskançlığı durumlarında yapılması gerekenler uzmanlarımız tarafından ilgili vatandaşımıza anlatılıyor. Ayrıca, gençlerimize yönelik sınav kaygısı, uyku hijyeni, ders programı, öfkeyle baş etme stratejileri, ergenlikte yaşanabilecek bilişsel, fizyolojik ve davranışsal durumlarla ilgili desteğimiz de devam ediyor."

"Okul öncesi çocuklar için de hizmet veriliyor"

Turgut Altınok, aynı zamanda okul öncesi çocuklara yönelik de hizmet verdiklerini belirterek, "Evde kaliteli zaman geçirilmesi için tavsiyeler, kardeş kıskançlığı, tuvalet eğitiminde dikkat edilecek durumlar, öz bakım önerileri gibi eğitici bilgiler veriliyor. Eşlerin birbirlerine ve etrafındaki insanlara karşı geliştirdikleri olumsuz davranışların törpülenmesi için de gerek görüldüğünde uzmanlarımız yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, merkeze ulaşmak isteyenler, telefon başında bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturup sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlar, randevu alan vatandaşı arayarak randevu gününe ilişkin bilgilendiriyor. Randevu saati yaklaşan vatandaşa tekrar hatırlatmada bulunmak için ikinci bir arama daha yapılarak terapi için hazır olması konusunda uyarıda bulunuluyor.