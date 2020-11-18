Keçiören Belediyesinden "pandeminin kahramanlarına" 123 bin kişilik yemek hizmeti - Son Dakika

Keçiören Belediyesinden "pandeminin kahramanlarına" 123 bin kişilik yemek hizmeti

18.11.2020 11:29
Keçiören Belediyesinden

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, bu hizmetinden dolayı Başkan Altınok'u makamında ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

Keçiören Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin en önemli aktörleri olan sağlık çalışanlarına Ankara genelinde 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulundu. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık çalışanlarına verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.

Sağlık çalışanlarını "pandeminin kahramanları" olarak niteleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon konusunda da destek olduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Covid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz davranışı asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Pandemi ile mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız."

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, pandemiyle mücadeleye verdiği desteklerinden dolayı Altınok'a teşekkür etti. - ANKARA

Keçiören Belediyesinden pandeminin kahramanlarına 123 bin kişilik yemek hizmeti

Turgut Altınok, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesinden 'pandeminin kahramanlarına' 123 bin kişilik yemek hizmeti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Gram altın 467 liradan işlem görüyor Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş         
10:33
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü         
09:21
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediyesinden "pandeminin kahramanlarına" 123 bin kişilik yemek hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei