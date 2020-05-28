Keçiören Belediyesi'nden şehitler için 33 gül fidanı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden şehitler için 33 gül fidanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24 Mayıs 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 33 Mehmetçiğin anısına bahçesine 33 adet gül dikmek istediğini belirten Keçiörenli Gazi İsmet Güldal'ın gül fidanı talebini geri...

Keçiören Belediyesi'nden şehitler için 33 gül fidanı, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24 Mayıs 1993'te Elazığ- Bingöl karayolunda teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 33 Mehmetçiğin anısına bahçesine 33 adet gül dikmek istediğini belirten Keçiörenli Gazi İsmet Güldal'ın gül fidanı talebini geri çevirmediklerini bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye, 2001 yılında İzmir Menteş Kara Harp Okulu'nda eğitim sırasında gazi olan ve Keçiören Esertepe Mahallesinde ikamet eden İsmet Güldal'ın, Bingöl şehitleri anısına bahçesine dikmek için talep ettiği 33 adet gül fidanını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla adrese teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gelen gül fidanı talebini geri çevirmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bingöl'de 1993 yılında alçakça şehit edilen 33 Mehmetçiğimizi bahçesinde güllerle yaşatmak isteyen gazimiz İsmet Güldal'a bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız ve hürriyetimiz için 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' diyerek şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Şehit ve gazilerin anılarını yaşatmak için yapılacak olan her türlü faaliyete destek veriyoruz. Keçiören, şehit ve gazilerine sahip çıkan, onları ebediyete kadar yaşatan bir gönül derinliğine sahiptir. Bizler de bu kentin hizmetkarı olarak gönlü güzel insanlarımızla birlikte değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Vatan söz konusuysa tek yürek, tek bilek, tek kalbiz. Üniter yapımızı korumak için bir an bile tereddüt etmeden, tehdit edenlere aldırış etmeden birlik, beraberlik, dirliğimiz için kardeşliğimizi korumaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, İsmet Güldal, ekiplerden teslim aldığı gül fidanlarını evinin bahçesine açtığı çukurlara dikerek, Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Turgut Altınok, Keçiören, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden şehitler için 33 gül fidanı - Son Dakika Ekonomi

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