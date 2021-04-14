Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz moloz alım hizmeti - Son Dakika

Keçiören Belediyesi inşaat molozlarını ücretsiz bir şekilde kapıdan teslim alıyor.

Keçiören Belediyesi, ev tadilatı yapan vatandaşların inşaat molozlarını ücretsiz olarak kapılarından alarak hem kent estetiğini koruyor hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Kapıdan ücretsiz alınıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine başlatılan "Kapıdan moloz alma hizmeti" ile vatandaşların ev tadilatı sonucu ortaya çıkan inşaat atıkları vatandaşın kapısından iş makineleri aracılığıyla alınıyor. Torbalarla dışarı çıkarılan molozların araç ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde yol kenarına bırakılmasına büyük özen gösteriliyor. Moloz alımı için talep oluşturmak isteyen vatandaşlar Keçiören Belediyesi Ak Masa'ya "444 52 76" nolu telefonla ulaşabiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri talep oluşturulan adrese giderek yol kenarında bulunan molozları anında ortadan kaldırıyor.

"Ulaşılabilir bir belediyeyiz"

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşa kolaylık sağlamak için başlatılan ücretsiz moloz alım hizmetinin büyük memnuniyetle karşılandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımıza sunduğumuz her bir hizmeti titizlikle hayata geçiriyor ve onların yaşamını kolaylaştırmak için ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA