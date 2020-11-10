Keçiören "Sesli Nutuk" ile atamızın izinde - Son Dakika

Keçiören "Sesli Nutuk" ile atamızın izinde

10.11.2020 16:01
Keçiören

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk'un, Gazi'nin vefatının 82'nci yıl dönümü anısına belediyeye ait kurumsal web sitesinden sesli olarak yayınlandığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk'un, Gazi'nin vefatının 82'nci yıl dönümü anısına belediyeye ait kurumsal web sitesinden sesli olarak yayınlandığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nutuk, 19 Mayıs 1919'da Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manda ve himayeyi reddederek bağımsızlık koşusuna başladığı günden Türk milletinin yaşadığı İstiklal Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar birçok kahramanlığı anlatan önemli bir hazinedir. Bağımsızlık mücadelesini verdiğimiz o dönemi en iyi iyi anlatan Nutuk'u özellikle gençlerimiz okumalı ve Atatürk'ü iyi anlamalıdır. Biz de Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için Nutuk'u seslendirerek web sitemizde kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Nutuk'a ulaşmak daha kolay

Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesinde Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini kendi kalemi ile anlattığı Nutuk isimli eseri 21 bölüm şeklinde seslendirilerek paylaşıldı. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi web sitesini ziyaret eden vatandaşları ilk olarak Nutuk'un sesli olarak paylaşıldığı sayfa karşılıyor. Bu sayede Nutuk'u sesli olarak dinlemek isteyen vatandaşlara kolaylık sunuluyor.

"Büyük komutan ölümsüzleştirildi"

Nutuk ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken yaşanan zorlukların ve gelecekte yaşanabilecek olan tehlikelerin Atatürk tarafından anlatıldığını anımsatan Başkan Altınok, Atatürk'ü vefatının 82'nci yıl dönümünde, doğum yılı olan 1881 ve sonsuzluk işareti koreografisi ile ölümsüzleştirdiklerini de aktardı:

Altınok, şunları söyledi:

"Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir. Türk milleti küllerinden doğmuştur. Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Bayraklarımız kıyamete kadar dalgalansın, minarelerden ezanlarımız dinmesin, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun." - ANKARA

Keçiören Sesli Nutuk ile atamızın izinde
Keçiören Sesli Nutuk ile atamızın izinde
Keçiören Sesli Nutuk ile atamızın izinde

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören 'Sesli Nutuk' ile atamızın izinde - Son Dakika


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