Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

18.01.2021 13:33
Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Keçiören Belediyesi, ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede hakim olan kar yağışıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği noktalara kuru mama bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları, Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için şehrimizin dört bir yanına mama bırakıyor. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sokak canlılarına karşı Keçiörenlilerin de oldukça duyarlı olduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak can dostlarımıza dair taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Biz de derhal harekete geçerek gerekli olan çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi         
14:08
İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor         
13:52
İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz         
13:26
Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada         
12:56
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti         
12:19
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı         
10:43
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 14:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei