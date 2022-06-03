Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi'ne inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleşti - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi'ne inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleşti

03.06.2022 16:29
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi'ne inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleşti

Yeni neslin gerek fiziki gerekse teknolojik anlamda gelişmiş altyapıya sahip okul ve spor tesissilerinden faydalanma imkânına sahip oluklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılış öncesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız, gençlerimiz iyi bir ortamda spor yapsın diye yeni tesisler yapıyoruz. Dün de Toygar Börekçi Ortaokulu'muzda spor tesisi açtık. Sizleri seviyoruz gençler. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı yere düşürmeyeceksiniz. "dedi.

"Geleceğinizi şekillendireceğiniz zamanlardasınız. Biz de bu dönemlerden geçtik. 12 Eylül öncesi kuşağız. Tek derdimiz vatanımız, ülkemiz, milletimizdi. Sevdalarımızdı bunlar. Sizler de kitap okuyun, kendinizi geleceğe hazırlayın. 'Ey Türk yüksel! Senin için yüksekliğin hududu yoktur, işte parola budur' diyor gazi Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda sosyal medyadan da biraz uzak durun. Bizim zamanımızda yoktu. Faydanıza olacak şekilde kullanın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Önünüzdeki en önemli tuzak uyuşturucu. Bir dahası yok, dikkat edin. Geleceğiniz aydınlık, ülkünüz yüksek olsun. Yarınlar daha parlak ve aydınlıktır. Kendi millî menfaatlerini savunan, harp sanayisine sahip, onurlu bir Türkiye'yiz. Dik duran bir Türkiye olmanın bedellerini ödüyoruz."

Başkan Altınok son 3 yılda gençlerin ücretsiz faydalanacağı birçok spor tesisi açtıklarını da kaydederek, "Keçiören'de çok sayıda spor tesisi yüzme havuzu var. 38 spor tesisi yaptık bunların tamamlıda ücretsiz. Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Tesislerimiz gençlerimize kentimize Keçiören'e hayırlı olsun. Her biriniz bir değersiniz. Sizler içi güzel eserler güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının ardından, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, belediye meclis üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek spor salonu açılışını yaptı.

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Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi'ne inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleşti - Son Dakika


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