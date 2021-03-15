Keçiören Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla ilçede bulunan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek verildi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok adına çiçekleri sağlıkçılara ulaştıran yetkililer, ilçedeki sağlık kurumlarını tek tek gezerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden feragat ederek sağlığımız için yoğun mesai harcayan her bir sağlık çalışanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına birçok hizmet verdiklerini ve onlar için yaklaşık 130 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Kovid-19 vakalarına karşı cansiparane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız, devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Onların emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Bu anlamda temizlik, maske ve mesafe kurallarını gevşetmeden uygulamaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadelelerinde kahraman sağlıkçılarımızın yanlarındayız. Onlara yönelik hizmetlerimizi gönülden veriyoruz. Her bir sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."