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Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği - Son Dakika

Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği

26.07.2021 15:17
Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği, System.String[]

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, baştan sona yenileyerek tam donanımlı hale getirdikleri örnek bakım ve rehabilitasyon merkezini hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, baştan sona yenileyerek tam donanımlı hale getirdikleri örnek bakım ve rehabilitasyon merkezini hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yeni çıkan Hayvan Hakları Yasasına sahip çıkıp farkındalığı arttırmak amacıyla TBB Başkanı Fatma Şahin'in koordinesinde gerçekleşecek empati etkinliği ile " Türkiye'ye ve Başkente yakışan Rehabilitasyon Merkezinde" ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tamamen teknolojik tedavi ekipmanlarıyla ve doğal yaşam ve oyun alanlarıyla donatılan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostlarımızla buluşacak, bir kreş ve otel ferahlığında ve özelliğinde planlanan merkezimizde onların mutluluğuna ortak olacağız" diye konuştu.

Başkan Altınok, "Hayvanların mal değil can olarak görülmesi, hayvana yönelik her türlü taciz, şiddet ve kötü muameleye karşı durulması, o masumlara yaşama haklarının teslim edilmesi açısından bir devrim niteliği taşıyan Hayvan Hakları Koruma Kanununun çıkmasını sağlayan ve onlara sahip çıkarak himaye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve gerçek bir hayvan sever olarak her zaman hem sokak hayvanlarına hem de tüm evcil hayvanlara bir anne şefkatiyle kucak açan Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Can dostlarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz"

Altınok, belediyeye ait örnek Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve burada bulunan Doğal Yaşam Alanını hizmete sokarak, "Masum ve dilsiz olan hayvanlarımızın mal değil can olduğunu vurgulayarak hayvanlara olan borcumuzu ödüyoruz. Her türlü şiddete, tacize ve kötü muameleye maruz kalan can dostlarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Çünkü biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü" ifadelerini kullandı.

Evcil hayvan oteli çok yakında hizmete açılıyor

Başkan Altınok, çok yakında yine belediyecilikte bir ilke imza atarak muhteşem bir "Evcil Hayvan Otelini" hizmete açacaklarını müjdeleyerek, "Evcil hayvanlarını kısa süreli konaklatmak isteyen aileler için son derece temiz, gezinti parkurları, oyun alanları, havuz ve açık-kapalı konaklama alanlarıyla yine Türkiye'ye örnek bir Can Dost Otelini hizmete açıyoruz" dedi. - ANKARA

Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği
Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği

Türkiye Bankalar Birliği, Rehabilitasyon, Turgut Altınok, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keçiören belediyesi ve TBB'den empati etkinliği - Son Dakika


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