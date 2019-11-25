Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini korumaya aldı
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Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini korumaya aldı

6 saat önce

Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini bir sosyal medya kullanıcısının talebi sonrası koruma altına aldı.

Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini korumaya aldı, System.String[]

Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini bir sosyal medya kullanıcısının talebi sonrası koruma altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şefkat Mahallesi Erdoğan Sokak'ta doğum yapan bir sokak köpeği ile ilgili sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş, Başkan Turgut Altınok'tan yardım istedi.

Altınok'un talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak köpeği ve yavrularını kliniğe götürüp sağlık kontrollerini yaptı.

Yeryüzündeki bütün canlılara muhabbetle yaklaşmanın, insan için bir vicdan borcu olduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Hayvanlara zulmetmek ise kıyamette karşımıza çıkacak ağır bir vebaldir. Dünya ve nimetlerinde diğer canlıların da hakkı vardır. Onların hakkını korumak ve gözetmek lazım. Vatandaşımıza duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür ediyorum, sokak köpeği ve yavruları barınağımızda güvenli ellere emanet."

Turgut Altınok, Keçiören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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