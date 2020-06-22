Keçiören Belediyesi yıldız sporcularını tanıtıyor - Son Dakika

Keçiören Belediyesi yıldız sporcularını tanıtıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her hafta perşembe günü saat 15.00'de belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlayan "Keçiören'deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikayeleri" isimli program ile ilçedeki şampiyon sporcuların başarıya giden yolda...

Keçiören Belediyesi yıldız sporcularını tanıtıyor, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her hafta perşembe günü saat 15.00'de belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlayan "Keçiören'deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikayeleri" isimli program ile ilçedeki şampiyon sporcuların başarıya giden yolda verdikleri mücadelelerini masaya yatırdıklarını belirtti.

Keçiören Belediye'sinde yapılan açıklamada, belediye, ilçede ikamet eden yıldız sporcuların başarı öykülerini gündeme getirerek gençleri spora teşvik etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan "Keçiören'deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikayeleri" isimli program ile şampiyon sporcular gün yüzüne çıkarılıyor.


İkinci bölümü yayınlanan programa ilk hafta, 2018 yılında 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan ve dünya ikincisi olan Ayşegül Özbege ile eski milli güreşçi Ahmet Özbege konuk olarak alındı.


İkinci hafta yayınlanan programda ise Ankara 1910 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkanı Bahar Tekkalan, kulüp yöneticisi Tuana Açıksöz ve kulüp sporcusu Elif Yıldırım konuk edildi. Bu programda hem sporun önemi hem de kadınların son dönemde futbola duyduğu ilgiye değinildi.


"İlçemizde spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan programla, ilçede yaşayan yıldız sporcuların tanıtıldığını, böylelikle de onların başarı hikayelerinin diğer gençlere esin kaynağı olacağını belirtti.


Altınok, her hafta perşembe günü saat 15.00'te belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlayan "Keçiören'deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikayeleri" isimli program ile ilçedeki şampiyon sporcuların başarıya giden yolda verdikleri mücadeleleri masaya yatırdıklarını belirtti.


İlçede sporun çeşitli branşlarıyla ilgilenen genç sporcuların çalışarak, terleyerek, azimle nice şampiyonluklar elde ettiklerini belirten Altınok, "Biz de bu başarı sürecini gündeme getirerek sporun önemine dikkat çekiyoruz. İlçemizde spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.


Altınok, bu yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi arasında ilçeye yönelik tesis yatırımları için çeşitli protokollerin imzalandığını aktararak, bu sayede ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yapma imkanlarının olacağını da kaydetti.

Turgut Altınok, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi yıldız sporcularını tanıtıyor - Son Dakika Ekonomi

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