Keçiören Belediyesi, kurs merkezinde yüz yüze eğitimi başlatıyor - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, YKS ve LGS öğrencilerini yüz yüze eğitime başlatmak için "Hazır bulunuşluk sınavı" yaptı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Tepebaşı Kurs Merkezi YKS ve LGS öğrencileri için "Hazır bulunuşluk sınavı" yaparak yüz yüze eğitime katılacak olan öğrencileri belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle temizlik, maske ve mesafe kuralları uygulanarak yapılacak olan yüz yüze eğitimlere sınavda başarı gösteren öğrenciler katılacak. Bu yıl bin öğrenciye eğitim verecek olan Tepebaşı Kurs Merkezi'nde yüz yüze eğitime katılamayanlar için ise online eğitim başlatılacak.

"Bin öğrenciye eğitim vermeye başlayacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurs merkezi öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyini "Hazır bulunuşluk sınavı"yla ölçerek öğrencilerin yeni eğitim öğretim sürecine ne kadar hazır olduklarını belirlediklerini kaydetti.

Göreve geldiklerinden itibaren bugüne kadar eğitim konusunda gençlerin hep yanında olduklarını belirten Başkan Altınok, "Yüz yüze eğitimlerimizi temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde online derslerimizi de başlatarak bin öğrencimize eğitim vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Altınok, eğitime verilen desteklerin yıl boyunca sürdürüleceğini kaydederek şu şekilde devam etti:

"Üniversite öğrencilerimize burs verme hizmetini ilk göreve geldiğimiz 1994 yılında biz başlattık. Ülkemizin geleciğini inşa edecek olan gençlerimize belediyemizin imkanları dahilinde karşılıksız burs veriyoruz. Eğitim seferberliğimizi büyüterek devletimize, milletimize ve insanımıza hayırlı işler yapacak olan gençlerimiz için nefer oluyoruz. Aynı zamanda YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için Tepebaşı Kurs Merkezimizi açtık. Okullarımızın tadilatı için boya desteğinde bulunduk. Yine birçok okulumuzda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yürüttük. Bu süreçte emek veren, alın teri döken tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yürekten başarılar diliyorum."