Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu

06.05.2022 17:12

Bu kapsamda market ve unlu mamul satan fırınlarda hijyen, kalite, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Fahiş fiyatlı ve hileli ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mübarek Ramazan ayında fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler" dedi.?

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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