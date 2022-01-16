Keçiören Belediyesi zabıtasından örnek davranış - Son Dakika

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, buldukları içerisinde 600 dolar olan cüzdanı Türkmenistan uyruklu sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakacık Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yapan Zabıta Komiseri Çetin Halıcı ve Zabıta Memuru Sadrettin Öztürk içerisinde 600 dolar olan bir cüzdan buldu.

Cüzdanı inceleyip kimlik ve kargo evrakından cüzdanın Türkmenistan uyruklu Dünyagozel Gajanova'ya ait olduğunu belirleyen ekipler, Gajanova'nın adresine giderek cüzdanı teslim etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gajanova'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, zabıta ekiplerini duyarlılıklarından ötürü tebrik etti.