Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediyesince Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli...
Son Dakika Güncel Haber

Keçiören Belediyesince Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli...

14 dakika önce

Keçiören Belediyesince 26 Haziran'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli düzenlenecek.

Keçiören Belediyesince Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli..., System.String[]
Keçiören Belediyesince 26 Haziran'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açılamaya göre, panel, Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği ile iş birliğiyle Necip Fazıl Sahnesi'nde düzenlenecek.
Panelde İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanı Ömer Ulu, Gazi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Özkan, Emekli Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Dündar, Engelli Ressam Yusuf Akgün, konuşmacı olarak katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı etkili ve kesintisiz bir mücadele vermek istediklerini belirtti.
Uyuşturucu kullanımının toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Altınok,"İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi adımları olduğunu ve olumlu neticeler alındığını biliyoruz. Keçiörenimizin özellikle gençler için daha güvenli bir hale dönüşmesi noktasında bizler de devletimizin tüm güvenlik birimleriyle el ele vererek, uyuşturucu illetine karşı çok yönlü bir mücadele yürüteceğiz. Madde bağımlısı evlatlarımızın, tedavi ve terapisi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Özel merkezlerde masrafları belediye tarafından karşılanan rehabilitasyon çalışmaları yapacaklarını söyleyen Altınok, "Bağımlılarımızın tedavi süreci ve sonrasındaki terapi aşaması sıkı takibe alınacak. Ailelerimiz bu zorlu süreçte yalnız bırakılmayacak, gençliğimizi tehdit eden bu belanın üstesinden hep birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Keçiören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunu çaldılar Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular Acun Ilıcalı'nın ilk karısı Seda Başbuğ dün akşam evlendi Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediyesince Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Paneli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]