Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediyesince yeni hizmet araçları tanıtıldı
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Keçiören Belediyesince yeni hizmet araçları tanıtıldı

15 dakika önce

Keçiören Belediyesi tarafından satın alınan 93 adet yeni hizmet aracın tanıtımı yapıldı.

Keçiören Belediyesince yeni hizmet araçları tanıtıldı, System.String[]

Keçiören Belediyesi tarafından satın alınan 93 adet yeni hizmet aracın tanıtımı yapıldı.

Ovacık Mahallesindeki çöp toplama transfer merkezinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, personelden, araçları kendi araçlarıymış gibi itinalı kullanmalarını istedi.

Altınok, araçlarda 1 milyon Keçiörenlinin hakkı bulunduğunu belirterek, "Bunlar devletin aracı, bunlar milletin aracı. Bunlar beytül mal. Allah indinde vebali ve sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Araç personelini trafik kurallarına uymaları, özellikle hız konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Altınok, "Bizim işimiz vatandaşımıza hizmettir. Vatandaşın işini kolaylaştırmaktır." diye konuştu.

Yüzde 90'ı yerli üretim olduğu için bu araçları tercih ettiklerini ifade eden Altınok, programın ardından yeni alınan tırın direksiyonuna geçti, diğer araçlarla konvoy halinde tur attı.

Hizmete alınan 93 adet araç arasında, 10 semi treyler, 9 tır, 5 cenaze aracı, 9 transit kompet, 1 transit panelvan, 44 çöp kamyonu, 4 arazöz, 1 vidanjör, 8 süpürge aracı, 1 sepetli kamyonet, 1 kayar kasa araç bulunuyor.

Turgut Altınok, Keçiören, Ovacık, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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