Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

24.03.2022 16:18
Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

Keçiören Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla, belediyenin huzurevi sakinlerine yönelik moral etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla, belediyenin huzurevi sakinlerine yönelik moral etkinliği düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevi sakinlerinin her birinin kendileri için bir kıymet olduğunu belirtti.

Burada sevgi ve gönlün olduğunu dile getiren Altınok, "Bugün yaşadığımız bu cennet parçası vatan bu hale geldiyse, bu duruma geldiyse bunda sizlerin emekleri, alıntı terleri ve gayretleriniz var. Bu ülkeyi, bu cennet vatanı bizlere bırakan bütün yaşlılarımızı, büyüklerimizi saygıyla, hürmetle yad ediyorum." dedi.

Başkan Altınok, daha sonra huzurevi sakinlerine hediyelerini takdim etti ve doğum günü olanlar için de pasta kesti.

Etkinlik, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Mahra'nın sol beyin lobunda ağır hasar tespit edildi Mahra'nın sol beyin lobunda ağır hasar tespit edildi Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Vatan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement