Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği - Son Dakika

Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği

06.05.2021 12:40
Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği, System.String[]

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sinek, sivrisinek ve haşere oluşumuna karşı önlemlerini sıklaştıran Keçiören Belediyesi, ilçedeki 51 mahallede ilaçlama seferberliği başlattı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sinek, sivrisinek ve haşere oluşumuna karşı önlemlerini sıklaştıran Keçiören Belediyesi, ilçedeki 51 mahallede ilaçlama seferberliği başlattı.

Ekipler, özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazar yerleri, dere yatakları ve sulak alanların ilaçlanmasına özen gösteriyor. Ayrıca çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiliyor. Konuyla ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ekiplerimiz 51 mahallemizin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

"Zararsız ilaçlama yapılıyor"

Başkan Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için ilk olarak larvasit uygulaması yapıldığını, bu günlerde de ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyleyerek, "Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. - ANKARA

Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği
Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesinden sineksiz yaz için ilaçlama seferberliği - Son Dakika


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