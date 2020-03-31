Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüs konserleri - Son Dakika

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Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüs konserleri
6 saat önce
Keçiören Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için "Haydi Keçiören Balkonlarımıza" sloganıyla nisan ayı boyunca üstü açık otobüsle konser düzenleyecek.
Keçiören Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için "Haydi Keçiören Balkonlarımıza" sloganıyla nisan ayı boyunca üstü açık otobüsle konser düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün bir sanatçı, üstü açık otobüste 14.00-18.00 saatleri arası sahne alacak.
"Haydi Keçiören Balkonlarımıza" konserlerinin ilki yarın Dilek Hürmeydan Basçı'nın seslendireceği ezgilerle başlayacak.
Konser otobüsü, nisan ayı boyunca Keçiören'in 51 mahallesindeki cadde ve sokaklarını gezecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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