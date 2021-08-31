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Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet - Son Dakika

Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet

31.08.2021 12:54
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet, System.String[]

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren aqua parklar yaz sıcağından bunalan çocukların ve gençlerin akınına uğradı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren aqua parklar yaz sıcağından bunalan çocukların ve gençlerin akınına uğradı.

Keçiören Belediyesi Kalaba ve Aktepe Spor Tesislerinde 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet veren aqua parklar son haftalarda yaşanan aşırı sıcaklar vesilesiyle Keçiörenli çocuklardan büyük rağbet gördü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı yazılı açıklamasında, aqua park ve yüzme havuzlarının özellikle yüzme bilmeyen çocuklar ve gençler için önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park'ta bulunan yüzme havuzlarımız hem çocuklarımız hem de vatandaşlarımızın hizmetindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' dedik ve ilçemize 3 adet de prefabrik havuz kurduk. Burada çocuklarımız hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Prefabrik havuzlarımız ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet
Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet

Keçiören Belediyesi, Abdürrahim Karakoç, Aktepe, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keçiören Belediyesinin aqua parklarına gençlerden büyük rağbet - Son Dakika


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