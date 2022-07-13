Keçiören Belediyesinin "gece temizlik timi" bayram boyunca mesai yaptı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesinin "gece temizlik timi" bayram boyunca mesai yaptı

13.07.2022 11:18
Keçiören Belediyesinin "gece temizlik timi" bayram boyunca mesai yaptı

Ortak yaşam alanlarında kurban kesimi sonrası mikrobik ortam oluşmaması için mesai yapan Keçiören Belediyesi gece temizlik timi, ilçedeki cadde ve sokakları köpüklü tazyikli suyla temizledi.

Ortak yaşam alanlarında kurban kesimi sonrası mikrobik ortam oluşmaması için mesai yapan Keçiören Belediyesi gece temizlik timi, ilçedeki cadde ve sokakları köpüklü tazyikli suyla temizledi.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "gece temizlik timi", Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını ara vermeden sürdürerek cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yaptı. Kurban kesimi sonrasında ortak yaşam alanı noktalarında mikrobik ortamların oluşmaması için kesintisiz mesai yapan ekipler, ilçedeki 51 mahallede köpüklü tazyikli suyla temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, bina ve iş yeri girişleri ile kaldırımları da yıkadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gece temizlik ekibinin ilçenin her noktasında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü kaydeden Altınok, "Parklar, pazar alanları, cadde ve sokaklar, bina girişleri tertemiz yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesinin 'gece temizlik timi' bayram boyunca mesai yaptı - Son Dakika

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