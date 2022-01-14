Keçiören'de 1 milyon 240 bin metrekarelik kent park ormanı yapılacak - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 1 milyon 240 bin metrekarelik kent park ormanı yapılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen ağaç dikme ve fidan dağıtma etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Altınok, Keçiören'e büyük bir kent park ormanı kazandıracaklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yazışmaların devam ettiğin aktaran Altınok, "1 milyon 240 bin metrekare alanı Bakanlığımızdan devralıp ağaçlandırarak devasa bir kent park ormanını Keçiörenimize ve Başkentimize kazandıracağız." diye konuştu.

Okul, mahalle ve ilçe genelinde yürüttükleri ağaçlandırma çalışmalarıyla daha yeşil bir Türkiye için seferber olduklarını açıklayan Altınok, "Keçiören, Türkiye'de en çok park, yeşil alan ve spor tesisi olan ilçedir. Bağlum Millet Bahçemizin ihalesi yapıldı. Toplam 446 bin metrekare alana yapılacak. Bir de Köselik'te 197 bin metrekarelik alana mesire alanı, spor tesisi ve yeşil alan yapıyoruz. Ayrıca 3 yıla yakın sürede birçok yatırım yaptık. Yükseltepe Mahallemizde 97 bin metrekare alana park, spor tesisi ve yeşil alan yaptık. Buraya 12 bin adet çeşitli türde bitki diktik." bilgisini verdi.

Altınok, öğrencilerle okul bahçesine 200 fidan dikti. Evlerin bahçelerine ve müsait alanlara dikilmesi için 2 bin sedir çamı dağıtıldı.