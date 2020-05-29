Keçiören'de 2 ayda 5 bin kitap vatandaşlara ulaştırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeni normalleşme takvimi kapsamında Kitap Çağır hizmetimizle birlikte diğer hizmetlerimizi de devreye sokmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen "Kitap Çağır" hizmetiyle 2 ayda 5 bin adet kitap talep sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve beraberinde kütüphanelerin hizmete ara vermesiyle harekete geçen Keçiören Belediyesi, Kitap Çağır sistemini hayata geçirerek özellikle 20 yaş altı çocuk ve gençlere talep ettikleri kitapları ulaştırmak için çalıştı.

Keçiören Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren "Kitap Çağır", birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "yeni normal" döneme ilişkin atılacak olan her türlü adımda vatandaşın yanında olacaklarını bildirdi.

Altınok, "Sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaştan 18 yaşa indirildi. 65 yaş üzeri vatandaşların da şayet iş yerlerini açma gibi bir durumları yoksa sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu anlamda biz de yeni normalleşme takvimi kapsamında Kitap Çağır hizmetimizle birlikte diğer hizmetlerimizi de devreye sokmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, sosyal tesis, spor salonları, havuzlar, park, bahçe ve ören yerlerinin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına yönelik alınan önlemler dahilinde normalleşme takvimine göre hizmete başlayacağını duyurdu.?