Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm - Son Dakika

Altınok, "Ambalaj atıklarının, atık elektrik ve elektronik eşyaların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve organik atıkların geri dönüşümü noktasında çalışmalarımız 5 ayrı alanda aralıksız devam ediyor. Bazı dönemlerde çeşitli kampanyalar yaparak farkındalığı artırmak için hediyeler verdiğimiz bu çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçerek bu seferberliğimize destek olabilirler." dedi.

TONLARCA ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Keçiören Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması için yürütülen çalışmalar kapsamında 60 bin adet 'Ambalaj atık poşeti' dağıtılırken; atık elektroniklerin, atık yağların ve pillerin geri dönüşümü için ise çeşitli kampanyalar düzenledi. Tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bu çalışmalara öğrenciler de dâhil edilerek çevre karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı. Organik atıkların gübreye dönüştürülmesi için temin edilen kompost makinesi ile de aylık 800 kilogram organik gübre üretim kapasitesine ulaşıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRİYOR

Pandemiyi bahane etmeden yıl boyunca geri dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların "0312 359 10 27" nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattını arayabileceklerini kaydetti.?