Keçiören'de 5 alanda eş zamanlı geri dönüşüm - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok geri dönüşüm seferberliğini pandemi döneminde 5 ayrı alanda eş zamanlı olarak sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması için yürütülen çalışmalar kapsamında 60 bin adet 'Ambalaj atık poşeti' dağıtılırken; atık elektroniklerin, atık yağların ve pillerin geri dönüşümü için ise çeşitli kampanyalar düzenlendi. Tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığı bu çalışmalara öğrenciler de dahil edilerek çevreye karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı. Organik atıkların gübreye dönüştürülmesi için temin edilen kompost makinesi ile de aylık 800 kilogram organik gübre üretim kapasitesine ulaşıldı.

"Vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçerek bu seferberliğimize destek olabilirler"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ambalaj atıklarının, atık elektrik ve elektronik eşyaların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve organik atıkların geri dönüşümü noktasında çalışmalarımız 5 ayrı alanda aralıksız devam ediyor. Bazı dönemlerde çeşitli kampanyalar yaparak farkındalığı artırmak için hediyeler verdiğimiz bu çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçerek bu seferberliğimize destek olabilirler" dedi.

Pandemiyi bahane etmeden yıl boyunca geri dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların "0312 359 10 27" nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattını arayabileceklerini kaydetti. - ANKARA