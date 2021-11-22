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Keçiören'de 6 gün boyunca dopdolu unutulmaz anlar yaşattı - Son Dakika

Keçiören'de 6 gün boyunca dopdolu unutulmaz anlar yaşattı

22.11.2021 10:05
Keçiören'de 6 gün boyunca dopdolu unutulmaz anlar yaşattı

Çeşitli yarışlarla sürpriz hediyelerin verildiği stant ve oyun alanları eğlencenin önemli adresi oldu.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalin son gününde Keçiören Belediyesi stant ve oyun alanlarını tek tek ziyaret eden ve çocuklara cam fanusta balık hediye eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği ve Türkiye'nin birçok noktasından belediyenin katılım sağladığı Tam Bana Göre Festival gençlerimize dopdolu 6 gün yaşattı. Özellikle belediyemizin kurduğu stantlar festival alanının ilgi çeken oyun ve yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz bu festivalde konser, sergi, atölye çalışması, VR etkinlik, etnospor, söyleşi ve konferans gibi birçok sportif-kültürel faaliyeti bir arada yaşama şansı buldu. Aynı zamanda ülkemizin zenginliklerini tanımak adına Türkiye`nin dört bir yanından gelen belediyelerimizin ortaya koyduğu kültür armonisi de gençlerimize önemli bir vizyon katmış oldu." dedi.

Keçiören Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'e kurabiye oyunu, teleskop, mini futbol sahası, survivor alanı, pedallı slot car, şişme dart, şans çarkı, yarış simülasyonu, robotik kodlama ve Keçikoop stant ve oyun alanlarıyla katılım sağladı. ?

Keçiören Belediyesi, Festival, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keçiören'de 6 gün boyunca dopdolu unutulmaz anlar yaşattı - Son Dakika


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