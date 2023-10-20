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Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

Son Güncelleme: 20.10.2023 06:13

Ankara'da 22 yaşındaki genç, tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Beyzanur Kaya (22), tartıştığı 6 yıllık sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu (22) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

6 YILDIR BİRLİKTELERMİŞ

Olay, saat 17.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü sokakta meydana geldi. 6 yıldır sevgili oldukları öğrenilen Ege Rüştü Akoğlu ve Beyzanur Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabancayı çıkarıp, Kaya'ya ateş etti. Akoğlu olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ege Rüştü Akoğlu'nu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Ege, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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