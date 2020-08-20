Keçiören'de "akıllı sera" kurulacak - Son Dakika

Keçiören'de "akıllı sera" kurulacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede akıllı sera kuracaklarını söyledi.

Keçiören'de

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede akıllı sera kuracaklarını söyledi.

Seranın kurulacağı Ovacık bölgesindeki şantiyede gazetecilere bilgi veren Altınok, Keçiören ve Ankara'ya 2 bin 880 metrekarelik sera kazandıracaklarını anlattı.

Altınok, Keçiören'in 450 adet parkı olduğunu ve bu parkların bitki ihtiyaçlarının kurulacak yeni seradan temin edileceğini bildirerek, "Hem kendi ihtiyacımızı hem de kamu kurumları ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız. Bu sene çiftçimize fide dağıttık. 4 tane köyümüz var ata tohumlarını burada üreteceğiz." diye konuştu.

Seranın tamamlanması sonrasında devamının da yapılacağına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Toplam 276 bin metrekare bir yeşil alanı Ankaramıza kazandırmış olacağız. Belediyemize ait bir bostanımız var Ovacık bölgemizde. Belediyemizin sebze ihtiyacını oradan karşılıyoruz tamamen organik üretim yapıyoruz. Bunu daha sonra genişleteceğiz ve ürünleri vatandaşımıza dağıtacağız."

Altınok, seranın 6 ay içerisinde hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Ovacık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:53

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Keçiören'de 'akıllı sera' kurulacak - Son Dakika

Son Dakika

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