Üye Girişi
Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi - Son Dakika

Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi

26.09.2021 19:56
Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi, System.String[]

Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildiKEÇİÖREN Belediyesi tarafından Bağlum'da 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine, ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat yapıldı.

Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi

KEÇİÖREN Belediyesi tarafından Bağlum'da 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine, ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat yapıldı.

Tarımsal üretimin önemine ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek için düzenlenen bostan gezisine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ve vakıf üyeleri katıldı. Etkinlikte bostan alanına kurulan sahnede Keçiören'in genç yıldızları konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, tarımsal üretimin ve ata tohumun yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların tanıtımı için vakıf üyelerine yönelik düzenlenen bostan gezisi için Başkan Altınok'a teşekkürlerini iletti.

'ANKARA'NIN BİRÇOK NOKTASINA ÜCRETSİZ FİDE VEREBİLİRİZ'Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köyden kente göç ile ata tohumlarının kaybedildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Şimdi raf ömrü uzun hibrit tohumlar tercih ediliyor. Ama biz ata tohumlarımızın peşindeyiz. Bostanımızda yetiştirdiğimiz tüm sebzelerimiz ata tohumundan üretilmiştir. Tattığınızda lezzetinden de anlaşılıyor. Ata tohumundan üretilen fideler belediye ait seralarda yetiştiriliyor. Bostanımızdaki tüm sebze ve meyvelerimizin fidesini seramızda ürettik. İlçemizde 4 köyümüz var. Köylerimize ücretsiz sebze fidesi dağıttık. Şu anda bu köylerimiz sebze ve meyvecilik yapıyor. Fidelerimizden Ankara'nın birçok noktasına ücretsiz verebiliriz. Üretimi yaygınlaştırmak için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Sağlıklı yaşam Türkiye'nin her yerine dağılsın. Aynı zamanda köylülerimize ücretsiz siyez buğday dağıttık ve köylerimize tandır damı yaptık. Bu buğdaylardan elde ettiğimiz unla üretilen ekmeğin lezzeti ise hiçbir şeyde yok. Tarımsal üretim çalışmalarımız ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza olan borcumuzdur. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, yıkılan kaybolan değerlerimizi bulacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Seneye de üzüm bağımızda Hasandede üzümlerimizi hasat ederek dünyanın en lezzetli üzümlerini toplayacağız."'ÜCRETSİZ FİDE VE TOHUM DESTEĞİ SAĞLIYOR'AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da, yakın gelecekte dünyayı ilgilendiren en önemli şeyin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu tarım ve hayvancılık. Ata tohumu ile ilgili TİGEM'in de çok kapsamlı çalışması var. Keçiören Belediyesi de tarımsal üretimi teşvik etmek ve köye dönüşü sağlamak için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlıyor. Destek verildiği zaman, köylerde insanlarımızın ayağı çamura değmediği zaman çiftçilerimiz yeniden köyüne dönerek üretim yapmaya başlıyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı Keçiören Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra vakıf üyeleri, belediye ekipleri tarafından dağıtılan hasır sepetlere sebze topladı.

Keçiören Belediyesi, Ankara, Bağlum, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü 19:47 Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar 19:32 Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi 19:17 Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi
Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı 18:13 Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 17:32 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı 17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş         
19:52
Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı         
19:36
Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi         
19:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar         
18:40
TT Stadı sessizliğe büründü! Defansın büyük hatasında maçtaki ilk gol geldi TT Stadı sessizliğe büründü! Defansın büyük hatasında maçtaki ilk gol geldi         
18:02
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor         
17:11
Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı         
17:01
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 20:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement