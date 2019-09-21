Son Dakika Haberleri: Keçiören'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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Keçiören'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

1 saat önce

Keçiören Belediyesince, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkati çekmek amacıyla başlattığı 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Keçiören'de

Keçiören Belediyesince, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkati çekmek amacıyla başlattığı 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Belediye başkanlığı önündeki alanda yapılan etkinliğe, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Altınok, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, hastaneye gidenlerin sayısının 7 yılda 5 kat arttığına işaret ederek, vatandaşların sağlıklı yaşam için spor yapmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'den dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkması için sportmen bir millet olmanın önemini vurgulayan Altınok, "Sağlıklı ve konforlu bir yaşam ile kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemli. Bugünü bir başlangıç kabul edelim ve her gün bir saatimizi spora, sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan tembel olmaz." ifadelerini kullandı.

Altınok, etkinliğe katılan vatandaşlardan spor yapma sözü alarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca katılımcılarla birlikte pedal çevirdi.

Etkinlikte, farklı spor dallarından sporcular hünerlerini sergilerken Ankara Kulübü seymen ekibi de gösteri yaptı.

Sosyal medya üzerinden "hareketlilik haftası" ve "birlikte yürüyelim" etiketi ile desteklenen etkinlik, Altınok ve vatandaşların Botanik Park'a kadar yaptıkları yürüyüşle sona erdi.

Avrupa Birliği, Keçiören, Avrupa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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