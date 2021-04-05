Keçiören'de aylık 800 kilogram doğal gübre üretiliyor - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost makinası ile aylık 800 kilogram doğal gübre üretildiğini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, sıfır atık çalışmaları kapsamında meyve ve sebze atıklarını kompost makinesiyle dönüştürdüklerini ve doğal gübre ürettiklerini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinamız aylık 800 kilogram doğal gübre üretiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edilen üniteyle ilçemizde kurulan 43 adet semt pazarımızdan getirdiğimiz atık sebze ve meyveleri gübreye dönüştürüyoruz. Gübreleri de park ve bahçelerde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesine doğal gübre üretim çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor. Laboratuvar değerleri bakımından birinci sınıf kalitede ölçümleri yapılan gübreler hem belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor hem de evlerindeki sebze ve meyve atığını getiren vatandaşlara paketlenerek hediye ediliyor.

Semt pazarlarındaki atık sebze ve meyvelerin geri dönüştürülmesiyle birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin azaldığı söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA