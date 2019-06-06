Keçiören'de belediye temizlik aracı alev alev yandı
1 saat önce
Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı.
Keçiören
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Belediyesine ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Başkentte Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı alev alev yandı. Olay, Keçiören'de Aşık Paşa Caddesi üzerinde bulunan Anamur
Sokak'ta meydana geldi. Keçiören Belediyesi Fen İşlerine ait iş makinelerinin bulunduğu yeri temizlemek için alana giren temizlik aracı burada alev aldı. Olayı fark eden şoför ve fen işleri çalışanları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Keçiören Belediyesinin sulama aracı da itfaiyeye destek verdi. Araç
kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yaptı. Binalarda bulunan vatandaşlar da balkonlara çıkarak olayı meraklı gözlerle izledi. Belediye aracı söndürüldükten sonra kaldırılarak olay yerinden götürüldü. - ANKARA
Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı
Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu
Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı