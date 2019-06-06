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Keçiören'de belediye temizlik aracı alev alev yandı

2 dakika önce

Keçiören'de belediye temizlik aracı alev alev yandıANKARA - Keçiören Belediyesi'ne ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı.

Keçiören'de belediye temizlik aracı alev alev yandı
ANKARA - Keçiören Belediyesi'ne ait temizlik aracı çalışmak için girdiği alanda alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Başkentte Keçiören Belediyesine ait temizlik aracı alev alev yandı. Olay Keçiören'de Aşık Paşa Caddesi üzerinde bulunan Anamur sokakta meydana geldi. Keçiören Belediyesi Fen İşlerine ait iş makinelerinin bulunduğu yeri temizlemek için alana giren temizlik aracı burada alev aldı. Olay fark eden şoför ve fen işleri çalışanların itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Keçiören Belediyesi Sulama Aracı'da itfaiyeye destek verdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yaptı. Binalarda bulunan vatandaşa da balkonlara çıkarak durumu meraklı gözlerle izledi. Belediye aracı söndürüldükten sonra kaldırılarak olay yerinden götürüldü.
Keçiören'de belediye temizlik aracı alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Araç, Keçiören, 3. Sayfa
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