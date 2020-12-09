- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep - Son Dakika

- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep

09.12.2020 11:58

- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep Başkan Altınok: "5 günde 3 bin 298" sahiplenme başvurusu yapıldı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen, el konularak bakım...

- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep

Başkan Altınok: "5 günde 3 bin 298" sahiplenme başvurusu yapıldı

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen, el konularak bakım ve tedavileri sürdürülen 77 köpek ve 6 kedi için 5 günde 3 bin 298 kişinin sahiplenme başvurusu yaptığını bildirdi.

Hayvanların tedavilerinin devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Uygun olmayan şartlarda yetiştirildiğini tespit ettiğimiz 77 köpek ve 6 kedimiz için belediyemize ait web sitemizde oluşturduğumuz 'Sahiplenmek İstiyorum"' platformuna 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır. Hayvan severlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sahiplenmek isteyenler araştırılıyor"

3 bin 298 kişilik başvuru sayısına oranla 77 köpek ve 6 kedinin sahiplendirilecek olmasından dolayı, sahiplenme başvurularını durdurduklarını ve sahiplendirme işlemlerini mevcut başvurular üzerinden yürüteceklerini aktaran Altınok, şunları söyledi:

"Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen kişilerin; çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı bilgisine ulaşıp, 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgisini de araştıracağız. Eğer hayvan beslemişse bu konudaki deneyimlerini bize aktarmasını da isteyeceğiz. Bu şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz."

"Aşı, tıraş ve yıkama işlemleri tamam"

Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kedi ve köpeklerin son durumları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Her bir köpeğimizi gezintiye çıkarılarak günlük tuvalet ve gezinti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aşılarının olmama ihtimaline karşı bu canlılarımızın aşılarını da yaptık. Hepsini tek tek tıraş ederek yıkadık. Canlılarımız küçük ırk kategorisinde olduğu için kaliteli mama ile besliyoruz. Köpeklerin karnelerini çıkarmak için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu köpeklere mikroçip takılarak kimliklendirme işlemleri için de çalışmalarımız devam ediyor.

- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep
- Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep

Süleyman Altınok, Turgut Altınok, Keçiören, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Keçiören'deki köpekleri sahiplenmek için yoğun talep - Son Dakika


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