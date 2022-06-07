Su altında ilerlemeye çalışan araçlar ANKARA - Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu nedeniyle caddeler ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. (8)

Kaynak: AA

Fatih, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika

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