Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

07.06.2022 15:58

Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması Mahsur kalana araçlar Su altında ilerlemeye...

Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü altında su baskınında araçların mahsur kalması

Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar

Ekiplerin köprü altındaki kavşakta su altında kalan araçları kurtarma çalışması

Araçta mahsur kalan bir grubun yol kenarına çıkması

Mahsur kalana araçlar

Su altında ilerlemeye çalışan araçlar ANKARA - Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu nedeniyle caddeler ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. (8)

Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

YORUMLAR
500
Ankara'da etkili olan sağanakta onlarca iş yeri zarar gördü Ankara'da etkili olan sağanakta onlarca iş yeri zarar gördü
Kaynak: AA

Fatih, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement