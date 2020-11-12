Keçiören'de fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Keçiören'de fidanlar toprakla buluştu

12.11.2020 11:41
Keçiören'de fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Senede 10 ağaç diksek inanın ki Türkiye dünyanın en yeşil ülkesi olur.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Senede 10 ağaç diksek inanın ki Türkiye dünyanın en yeşil ülkesi olur. Biz Keçiören'de kayalık alana ağaç diktik. Sevgiyle, inanarak yaparsanız kayada da, bozkırda da ağaç biter." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yayla Mahallesi'nde ağaç dikme töreni düzenledi.

Törende konuşan Belediye Başkan Altınok, "Diktiğimiz her fidan, her ağaç, her tohum aynı zamanda oksijen demektir, oksijeni daha fazla bir kentte yaşamak demektir. Ağaç dikmek önemli ama daha da önemlisi dikilen ağaçlara bakmaktır. Ağaçlar da insanlar gibi Yüce Allah'ın yarattığı canlı varlıklardır." ifadelerini kullandı.

Altınok, "Yayla Mahallemize kazandırdığımız bu yeşil alan sayesinde oksijeni bir şehirde yaşamış olacağız. Vatandaşımız balkonunda oturduğu zaman yeşili görecek. Keçiören'deki tüm sokakları ağaçlandırma projemiz de devam ediyor. 5 yıl içinde şehrimizdeki tüm sokakları ağaçlandıracağız. Bütün sokaklarımızda kuş sessinin duyulması için ağaçlandırma seferberliğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Belediyesi'nin park ve yeşil alan konusunda yapılan çalışmalarla örnek bir belediye olduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara'da ve Türkiye'de en çok parkı olan belediyeyiz. Şu ana kadar 300 civarında parkımızı yeniledik. Birçok belediyeye de yeşil alan, park ve yürüyüş yolları konusunda örnek olduk. Belediyeler artık daha çok park yapıyor, daha çok yürüyüş yolu yapıyor. Ağaçları dikip bırakmakla olmuyor. Kurumlarımız adına tahsis edilmiş birçok ağaçlandırma alanına bakıyoruz tabela var ağaç yok. Bu ağaçları diktikten sonra bir yıl boyunca bu ağaçları sulamalıyız. Daha sonra da zaten ağaç yağmur suyundan istifade ediyor. Bozkır diye övünüyoruz. Aslında biraz da tembellikten kaynaklanıyor. Yeşilkır diyelim, neden bozkır diyoruz. Teneffüs ettiğimiz oksijenin yüzde 50'sini ormanlar sağlıyor.

Askeriyemiz, ceza evlerimiz, okullarımız, kahvede oturanlarımız var. Senede 10 ağaç diksek inanın ki Türkiye dünyanın en yeşil ülkesi olur. Biz Keçiören'de kayalık alana ağaç diktik. Sevgiyle, inanarak yaparsanız kayada da, bozkırda da ağaç biter. Ovacık'ta çevre yolunun kenarını ağaçlandırmaya bağışladık. Burası Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak."

Ağaç dikme etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür eden Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Keçiören'de bu etkinliğin yapılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından çınar, söğüt, batı ladini, gold rider, mavi servi türünden fidanlar toprakla buluşturulurken, 1000 adet sedir fidanı vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

Törene Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yayla Mahallesi, Turgut Altınok, Keçiören, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'de fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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