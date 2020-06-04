Keçiören'de görme engelli vatandaşlara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli vatandaşların dini eğitim almalarının en temel hakları olduğunu belirterek, "Koronavirüs sürecinde görme engelli vatandaşlarımız için başlattığımız online eğitimlerimiz devam ediyor. Örgün eğitimlerimiz yeniden başladığında işitme engelli vatandaşlarımızın da Kur'an kursları kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Keçiören İlçe Müftülüğü iş birliğinde görme engelliler için açılan Kur'an kursu, kursiyerlerin özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak online ortamdan devam ettiriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kur'an okumaya başlayan ve eğitime katılmak isteyen her bir görme engelli vatandaşa online ortamdan kurs imkanı verebileceklerini belirterek, "Görme engelli katılımcılarımızın eğitimlerini aksatmamak için evlerine en yakın camilerde açtığımız Kur'an kursu Kovid-19 sürecinde online olarak devam ediyor. Alanında uzman görme engelli eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızın sayısını talebe göre artıracağız. Kursiyerlerimize kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim temininde bulunan Keçiören İlçe Müftülüğüne de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Verilen bilgiye göre, Kur-an'ı Kerim okumaya başlamış olup online olarak ders almak isteyen görme engelli vatandaşların, "0312 360 3030" nolu telefonu arayarak Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezine ya da Keçiören İlçe Müftülüğüne müracaat edebilecek.